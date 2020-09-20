«Челси» — «Ливерпуль»: прогноз Максима Калиниченко на матч 2-го тура АПЛ

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Челси» — «Ливерпуль».
Ставка: обе забьют и победа одной из команд за 2.22.
«В центральном матче второго тура АПЛ «Челси» встретится с «Ливерпулем». За обновленной командой Фрэнка Лэмпарда очень интересно наблюдать. Очень молодой и амбициозный состав отлично усилился в это трансферное окно, добавив пару звезд к и так крепкой команде.
Действующий чемпион АПЛ тоже сделал пару хороших сделок. Однако после первого тура у многих остались вопросы к команде Юргена Клоппа. Красные не казались в том матче самой сильной командой в чемпионате. «Мерсисайдцы» еле обыграли «Лидс» (4:3), который давненько не играл в АПЛ.
А «Челси» играючи разобрался с «Брайтоном», настреляв ему три гола, а пропустив всего один. Тем этот матч между грандами и интересен. Кажется, по нынешним составам и настроям, это две равные команды, которые могут выдать очень увлекательный и напряженный матч. Но это начало чемпионата.
Но что у «Ливерпуля» что-то не в порядке, видно невооруженным глазом. Особенно в обороне. Подопечные Клоппа выглядели не так уверенно еще летом после возобновления чемпионата. Но, возможно, именно в матче с «Челси» увидим возрождение того грозного «Ливерпуля», который рвал всех соперников.
Кажется очевидным, что в матче будут голы. Ставка «обе команды забьют» должна сыграть. Но также считаю, что встреча не закончится вничью.
Таким образом, моя ставка — оба клуба забьют и кто-нибудь выиграет».
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