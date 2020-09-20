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«Локомотив» — «Тамбов»: прогноз Владислава Радимова на матч 8-го тура РПЛ

«Локомотив» — «Тамбов»: прогноз Владислава Радимова на матч 8-го тура РПЛ
Ставки / Прогнозы 0

Экс-игрок «Зенита» и сборной России Владислав Радимов дал прогноз на матч РПЛ «Локомотив» — «Тамбов».

Ставка: «Тамбов» забьёт за 1.80, победа «Тамбова» с форой (+1.5) за 1.47.

«В нашем чемпионате получается, что все команды закрытые, и матч «Ростова» с «Локомотивом», который завершился безголевой ничьей, тому подтверждение.

«Локомотив» будет без Баринова, Миранчука, Крыховяка, но с Эдером и Смоловым, который, складывается такое ощущение, приехал из Испании не отдохнувший и полностью находится не в форме. Даже если приедет, как нам обещают, Манджукич, который вряд ли сыграет, то вполне подходит ставка на «Тамбов» с форой (+1.5). В «Локомотиве» практически некому забивать и создавать тоже, а «Тамбов» — закрытая команда, очень закрытая, которую тяжело взломать, и плюс ко всему в межсезонье произошло усиление состава. Ещё вполне возможно, что «Тамбов» сможет забить гол в этой встрече, ведь туда перешёл нападающий Карапетян, который на контратаках очень опасен, а ещё есть Панченко в атаке… В общем, забивать у гостей есть кому.

Если «Локомотив» закрывается, как в матче с «Ростовом», то есть шанс не пропустить гол. Но хозяевам нужны три очка, и здесь «Тамбов» может ловить момент для взятия ворот соперника, поэтому считаю, что хозяева если и выиграют, то не более чем с разницей в один мяч, это точно. А в целом, если «Локомотив» не осуществит ряд трансферов, эта команда будет занимать в чемпионате место не выше восьмого».

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