«Ювентус» — «Сампдория»: прогноз Карена Адамяна на матч 1-го тура чемпионата Италии

Комментатор Карен Адамян дал прогноз на матч Серии А «Ювентус» — «Сампдория».
Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.60.
«Смотрю, что пишут об этом матче. Забавно, многие думают, что туринцы сейчас в прекрасной форме. Конечно, „Ювентус“ — фаворит, но откуда вы знаете, в какой он форме. Будет первый официальный матч Андреа Пирло. До этого они играли товарищеский матч с „Новарой“ и выиграли со счетом 5:0.
Это был единственный матч после плей-офф Лиги чемпионов, где туринцы проиграли „Лиону“. „Ювентус“ потерял Миралема Пьянича — он отправился в „Барселону“. Понятно, туринцы должны выиграть, но едва ли у них получится доминировать по полной программе.
»Сампдория" в прошлом сезоне заняла 15-е место, хотя обычно обитает где-то в середине турнирной таблицы. Клаудио Раньери, как опытный тренер, может сказать своим парням, что у них есть реальный шанс зарубиться с «Ювентусом». Поэтому верю в историю с забитыми голами".
- 20 сентября 2020
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