«Челси» — «Ливерпуль»: прогноз Романа Павлюченко на матч 2-го тура АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Челси» – «Ливерпуль».



Ставка: ничья за 3.86.

«Ливерпуль» играет в гостях с лондонским «Челси». В прошлом году ливерпульцев остановить никто не мог, в том числе и сегодняшний оппонент. «Аристократы» стали на регулярной основе забивать, что и продемонстрировали на старте АПЛ — 3:1 с «Брайтоном». На мой взгляд, у столичной команды сейчас огромный атакующий потенциал и забить способны в ворота любого противника, что крайне неудобно грандам.



Красные выиграли лигу в прошлом сезоне, да и в нынешнем пока побеждают, хотя оборона пропускает катастрофически много. Мне кажется, Юрген Клопп проблемы в составе до конца не решит, поэтому фаворитами его подопечных назвать сложно, но и победу они просто так не отдадут".