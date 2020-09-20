«Челси» — «Ливерпуль»: прогноз Романа Павлюченко на матч 2-го тура АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Челси» – «Ливерпуль».
Ставка: ничья за 3.86.
«Ливерпуль» играет в гостях с лондонским «Челси». В прошлом году ливерпульцев остановить никто не мог, в том числе и сегодняшний оппонент. «Аристократы» стали на регулярной основе забивать, что и продемонстрировали на старте АПЛ — 3:1 с «Брайтоном». На мой взгляд, у столичной команды сейчас огромный атакующий потенциал и забить способны в ворота любого противника, что крайне неудобно грандам.
Красные выиграли лигу в прошлом сезоне, да и в нынешнем пока побеждают, хотя оборона пропускает катастрофически много. Мне кажется, Юрген Клопп проблемы в составе до конца не решит, поэтому фаворитами его подопечных назвать сложно, но и победу они просто так не отдадут".
- 20 сентября 2020
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