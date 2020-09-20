«Лестер» — «Бёрнли»: прогноз Романа Павлюченко на матч 2-го тура чемпионата Англии

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Лестер» – «Бёрнли».



Ставка: победа «Лестера» с форой (-1) за 2.18.

«Лестер» постарается выявить сильнейшего в противостоянии с «Бёрнли». В январе этого года аутсайдер одержал сенсационную победу, главный вопрос — возьмет ли фаворит реванш.



«Лисы» провели очень крутой сезон, а на старте этого разобрали по частям «Вест Бромвич» (3:0). Смогут ли они демонстрировать столь быстрый футбол на протяжении очередного года? Думаю, «Лестер» способен вновь удивить всех, состав достаточно неплохой. К тому же физические кондиции даже сейчас на уровне.



Бордовые запомнились очень мощным финишным отрезком, который едва не стал трамплином в Лигу Европы для одного из борцов за выживание. А вот продолжат ли они творить чудеса — тема спорная.



По-моему, андердогу будет невероятно сложно сегодня, ведь летний запал со временем пропал. Тем более сегодня соперник намного сильнее, да и встреча выездная. Мой прогноз — азиатская фора (-1) на «Лестер».