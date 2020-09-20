СКА – «Торпедо»: прогноз Бориса Миронова на матч КХЛ 20 сентября

Советский и российский хоккеист Борис Миронов дал прогноз на матч КХЛ СКА – «Торпедо».
Ставка: тотал больше 4.5 шайбы за 1.52.
«Несмотря на то, что команды находятся в разных конференциях, предстоящий матч будет вторым очным поединком в этом сезоне. Игра в Нижнем Новгороде стала самой результативной в чемпионате. Команды на двоих забросили 10 шайб (столько же было в игре между «Авангардом» и «Амуром» (8:2). Армейцы победили со счетом 6:4. Интересно, что по броскам тогда нижегородцы превзошли своего соперника (42-30).
«Торпедо» к предстоящему матчу подходит с серией из трех поражений кряду, а вот армейцы на выезде взяли 50 процентов очков – они уступили в Балашихе «Авангарду» (3:4) и выиграли в Москве у «Спартака» (2:0). Нижегородцы в Санкт-Петербурге играют очень неудачно.
Армейцы выиграли шесть последних матчей (четыре в основное время и по одному в овертайме и серии буллитов). Последняя победа волжан в городе на Неве датирована 2015-м годом.
Матч будет результативным, считаю, что пять шайб будет точно заброшено».
- 20 сентября 2020
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