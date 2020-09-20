«Динамо» Москва – «Спартак»: прогноз Бориса Миронова на матч КХЛ

Советский и российский хоккеист Борис Миронов дал прогноз на матч КХЛ «Динамо» Москва – «Спартак».
Ставка: победа «Динамо» за 1.92.
«Динамовцы, похоже, преодолели полосу неудач и после удачного выезда поправили свое турнирное положение. Первые матчи бело-голубых принесли, честно говоря, большое разочарование. Располагая мастеровитыми нападающими, не ладилась игра в атаке, натужно давались голы, в то же время было огромное количество ошибок в обороне, брака — в передачах.
«Спартак» никак не может найти свою игру. Команда очень слабо провела домашнюю серию, проиграв три матча из четырех. И если проигрыш в матче со СКА мало кого удивил, то результаты с минским «Динамо» и «Трактором» разочаровали. В этих двух матчах команда сумела забросить всего одну шайбу. Сказалось отсутствие легионеров. Без них с атакой совсем беда.
В общем, в предстоящем матче ставлю на победу «Динамо». Тем более им нужно брать реванш за проигрыш в Кубке мэра Москвы (27 августа) и матче чемпионата КХЛ (7 сентября). Победа «Динамо» в основное время за 1.92».
- 20 сентября 2020
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