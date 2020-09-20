Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

«Динамо» Москва – «Спартак»: прогноз Бориса Миронова на матч КХЛ

«Динамо» Москва – «Спартак»: прогноз Бориса Миронова на матч КХЛ
Ставки / Прогнозы 0

Советский и российский хоккеист Борис Миронов дал прогноз на матч КХЛ «Динамо» Москва – «Спартак».

Ставка: победа «Динамо» за 1.92.

«Динамовцы, похоже, преодолели полосу неудач и после удачного выезда поправили свое турнирное положение. Первые матчи бело-голубых принесли, честно говоря, большое разочарование. Располагая мастеровитыми нападающими, не ладилась игра в атаке, натужно давались голы, в то же время было огромное количество ошибок в обороне, брака — в передачах.

«Спартак» никак не может найти свою игру. Команда очень слабо провела домашнюю серию, проиграв три матча из четырех. И если проигрыш в матче со СКА мало кого удивил, то результаты с минским «Динамо» и «Трактором» разочаровали. В этих двух матчах команда сумела забросить всего одну шайбу. Сказалось отсутствие легионеров. Без них с атакой совсем беда.

В общем, в предстоящем матче ставлю на победу «Динамо». Тем более им нужно брать реванш за проигрыш в Кубке мэра Москвы (27 августа) и матче чемпионата КХЛ (7 сентября). Победа «Динамо» в основное время за 1.92».

Комментарии (0)
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020