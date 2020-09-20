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«РБ Лейпциг» — «Майнц»: прогноз Алексея Андронова на матч чемпионата Германии

«РБ Лейпциг» — «Майнц»: прогноз Алексея Андронова на матч чемпионата Германии
Ставки / Прогнозы 0

Комментатор Алексей Андронов сделал прогноз на матч 1-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2020/2021 «РБ Лейпциг» — «Майнц».

Ставка: победа «РБ Лейпциг» в первом тайме и матче за 1.82.

«Явный фаворит, конечно, «Лейпциг». Букмекеры ориентируются и на уверенное окончание прошлого сезона, в том числе в Европе. Составы команд не сравнимы. Глядя на то, как начали «Бавария», дортмундская «Боруссия», «Лейпциг» обязан соответствовать. Ни о какой потере очков в стартовом матче речи быть не может.

В принципе, не думаю, что какие-то игровые проблемы могут возникнуть у хозяев. Не покидает ощущение, что в «Лейпциге» вратарь не соответствует задачам команды. Но что есть то есть. Да и не должен вратарь становиться главным действующим лицом в этой встрече.

Думаю, «Лейпциг» будет уверенно играть. С первых минут получит преимущество. Вариант ставки «П1/П1» в этом матче с коэффициентом 1.82 — лучший из тех, что предлагают букмекеры».

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