«РБ Лейпциг» — «Майнц»: прогноз Алексея Андронова на матч чемпионата Германии

Комментатор Алексей Андронов сделал прогноз на матч 1-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2020/2021 «РБ Лейпциг» — «Майнц».

Ставка: победа «РБ Лейпциг» в первом тайме и матче за 1.82.

«Явный фаворит, конечно, «Лейпциг». Букмекеры ориентируются и на уверенное окончание прошлого сезона, в том числе в Европе. Составы команд не сравнимы. Глядя на то, как начали «Бавария», дортмундская «Боруссия», «Лейпциг» обязан соответствовать. Ни о какой потере очков в стартовом матче речи быть не может.



В принципе, не думаю, что какие-то игровые проблемы могут возникнуть у хозяев. Не покидает ощущение, что в «Лейпциге» вратарь не соответствует задачам команды. Но что есть то есть. Да и не должен вратарь становиться главным действующим лицом в этой встрече.



Думаю, «Лейпциг» будет уверенно играть. С первых минут получит преимущество. Вариант ставки «П1/П1» в этом матче с коэффициентом 1.82 — лучший из тех, что предлагают букмекеры».