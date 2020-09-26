«Спартак» — «Амур»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ в Москве

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ сезона-2020/2021 «Спартак» — «Амур».

Ставка: победа «Спартака» за 1.45.

«У «Спартака» действующая серия из четырех поражений подряд. Три из них — дома. Проиграли в этой серии и тем, кому в принципе проигрывать не должны, особенно в родных стенах, – минчанам и «Трактору». В двух последних матчах подопечные Знарка не смогли забить. Налицо функциональная яма, которая для конца сентября выглядит несколько преждевременно.



С другой стороны, перед отчетным матчем у «Спартака» было шесть дней отдыха, причем шесть полноценных дней, когда не нужно было ниоткуда возвращаться. И это уже достаточный срок, чтобы ко всем вышеперечисленным проблемам утратить игровой тонус.



И вот к такому «Спартаку» приезжает еще более никакой «Амур». Правда, их действующая серия насчитывает только три поражения. Но у дальневосточников в этом сезоне на десять проведенных матчей одна-единственная победа, да и то домашняя в матче с рижанами. И у «Амура» уже четвертый матч в выездной серии, и два предыдущих ушли за пределы основного времени. И там наверняка уже полный лазарет. Что может быть хуже?!



В общем, как бы ни хотелось в таких обстоятельствах похоронить «Спартак», провести траурный митинг, пальнуть три раза в воздух, пройтись торжественным маршем, а не получается. Ну, не «Амуру» заниматься этими похоронами. Не «Амуру» и, пожалуй, не «Куньлуню». А вот все остальные – запросто.



Пусть будет победа «Спартака». Пусть даже вымученной и «низовой», что пробьет любое дно. Очки ведь не пахнут, и как их наберет несчастный «Спартак» в матче с еще более несчастным «Амуром», это его проблема, планида и путь.



Но обыграть красно-белые должны. В основное время. В противном случае у команды Знарка уже не проблемы, а проблемищи».