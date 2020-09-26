«Валенсия» — «Уэска»: прогноз Константина Генича на матч 3-го тура Примеры 26.09.2020

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Валенсия» — «Уэска» в 3-м туре испанской Примеры сезона-2020/2021.

Ставка: обе забьют — нет за 1.99.

«История противостояния команд небогата. Они в последний раз играли в Примере до прошлого вылета «Уэски». «Валенсия» тогда много забивала — выиграла дома 2:1, а на выезде 6:2. Но сейчас «Валенсия» совершенно другая, да и «Уэска» изменилась.



«Уэска» набрала одно очко в двух турах, сыграв вничью на выезде с «Вильярреалом». «Валенсия» выиграла у «Леванте» в дерби, а потом уступила «Сельте» в гостях.



Мне кажется, что Хави Грасии нужно научить «Валенсию» играть в обороне, научить не пропускать, потому что очень много моментов было у «Леванте», два мяча пропустили от «Сельты». «Валенсия», которая славилась в домашних встречах достаточно уверенной игрой в обороне, особенно при Марселино, сейчас должна этот компонент подкорректировать. Как раз соперник для этого подходящий.



Можно было бы сыграть победу «Валенсии» всухую. Здесь коэффициент выше двойки. Но у «Валенсии» настолько большие кадровые проблемы… Я допускаю, что если будет сделан акцент на оборону, то в атаке тоже может что-то не получиться. «Уэска» в обороне выглядит весьма неплохо, особенно если посмотреть на первый матч с «Вильярреалом». Так что можно рассмотреть вариант «обе забьют — нет» за 1.99».