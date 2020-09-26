«Сочи» — «Краснодар»: прогноз Дмитрия Шнякина на матч 9-го тура чемпионата России

Комментатор Дмитрий Шнякин дал прогноз на матч РПЛ «Сочи» — «Краснодар».

Ставка: «Сочи» не проиграет + обе забьют за 1.79.

«У гостей сейчас вернулись практически все травмированные. Такие ребята, как Газинский, Смольников, Камболов, Сулейманов, Уткин, могут сыграть больше, так как не очень часто играют в чемпионате. Можно сравнить с прошлогодней историей, когда “Краснодар” тоже проходил раунд плей-офф и играл с “Олимпиакосом”, тогда тоже между ними была игра с “Локомотивом”.



В тот момент они сыграли не на полную катушку — 1:1. Я думаю, такой исход устроил бы “Краснодар” и сейчас, хоть они и думают только о победах. Есть вопросы к центральным защитникам “Краснодара”, если говорить об их уязвимости. Особо выбирать некого — Мартынович, Кайо, Сорокин. Первый получил травму, а остальные с определенными ошибками и привозами.



Хочу особенно отметить недавнюю игру между “Сочи” и “Краснодаром”, которая была в начале года. Тогда “Сочи” Федотова был ультрапрессингующим, очень агрессивный. Это стало настоящим шоком для “Краснодара”, что кто-то в России может так прессинговать. Мне кажется, что Федотов может вернуться к этой тактике, ведь их соперник будет немножечко уставшим. Почему бы его не загнать в прессинг-ловушку?



Но всё равно у “Краснодара” сейчас достаточно футболистов, которые могут выйти из-под этого прессинга и забить. У меня следующий прогноз — “обе забьют” + “Сочи” не проиграет. Как ни крути, обе команды атакующие, каждая из них уже провела по девять матчей. “Краснодар” не забил только в двух, “Сочи” в одном. Определённый риск есть, но решать вам, идти на него или нет».