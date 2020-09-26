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Исраэль Адесанья — Пауло Коста: прогноз Николая Валуева на бой UFC 253

Исраэль Адесанья — Пауло Коста: прогноз Николая Валуева на бой UFC 253
Ставки / Прогнозы 0

Известный в прошлом боксер Николай Валуев дал прогноз на бой Исраэль Адесанья — Пауло Коста на UFC 253.

Ставка: победа Косты за 2.40.

«Обсуждаем долгожданный поединок в мире UFC — Исраэль Адесанья проводит защиту в бою с бразильцем Пауло Костой.

Пауло Коста буквально за короткое время набирает более десяти килограммов. Это его природный вес, который он гоняет до взвешивания. Если он сделает то же самое и в этот раз, то против Адесаньи это может сыграть с ним очень плохую шутку, потому что за пять раундов нужно будет сохранить не только жёсткие удары, которыми он обладает, но и поймать более юркого визави в октагоне.

Поединок будет насыщенным, на кону — пояс. Косте надо себя показать, поэтому он будет переть как паровоз, но все будет зависеть от его физических кондиций. Очень сложно предсказать, кто в этом поединке победит, но у Косты есть все шансы победить чемпиона».

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