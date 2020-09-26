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«Интер» – «Фиорентина»: прогноз Максима Калиниченко на матч чемпионата Италии

«Интер» – «Фиорентина»: прогноз Максима Калиниченко на матч чемпионата Италии
Ставки / Прогнозы 0

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко дал прогноз на матч Серии А «Интер» – «Фиорентина».

Ставка: победа «Интера» с форой (-1) за 2.00.

«Во втором туре итальянской Серии А «Интер» дома примет «Фиорентину». Для миланцев это будет первая игра в новом розыгрыше чемпионата. А вот представители Флоренции в первом туре скромно выиграли у «Торино» — 1:0.

Конечно, на мой взгляд, «Интер» является фаворитом этого матча. Он в прошлом сезоне показывал очень достойную игру. Помимо упорной борьбы за чемпионство Серии А подопечные Антонио Конте также почти победили в Лиге Европы. Но в финале они не смогли справиться с завсегдатаем этого турнира «Севильей».

В этом футбольном году, думаю, ничего кардинально не поменяется у миланцев. Наоборот, они смогли сделать несколько грамотных покупок, ещё больше усилившись. Как минимум на равных с «Ювентусом» «Интер» теперь точно будет играть.

«Фиорентина» же в прошлом сезоне подтвердила свой статус крепкого середняка. Она финишировала на девятом месте, сильно отстав от первой шестёрки команд. В последних турах «фиалки» выступали с переменным успехом, но часто играли вничью.

В этой встрече я буду отталкиваться от победы «Интера». Он, по моему мнению, намного превосходит «Фиорентину» в классе. Предлагаю поставить на его успех с форой (-1)».

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