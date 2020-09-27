«Барселона» — «Вильярреал»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата Испании

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч 3-го тура испанской Примеры сезона-2020/2021 «Барселона» — «Вильярреал».



Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 за 1.80.



«Вильярреал» набрал 4 очка, оба матча провел дома с не самыми сильными соперниками: «Уэской» сыграл вничью, а потом с большим трудом обыграл «Эйбар». В полном порядке Жерар Морено — в первом матче забил и во втором стал главным героем встречи. «Вильярреал» сейчас выглядит чуть более собранно. Всё случившееся в это межсезонье в «Барселоне» иначе как хаосом не назовешь. Назначение Кумана, история с Бартомеу, Месси всех заставил понервничать, заявляя, что хочет уйти. Уход Суареса, Ракитича, Видаля — в «Барселоне» самая настоящая революция. Как это отразится на игре команды, сказать трудно. Видел товарищеские матчи «Барселоны», она презентовала форму розового цвета. Будет ли настолько розовой игра у «Барселоны», большой вопрос.



Матчи играются без зрителей — на огромном «Камп Ноу» футболисты могут неуютно себя чувствовать. У «Барселоны» отсутствует основной вратарь – из-за травмы колена Тер Штеген выбыл до середины октября. Несколько изменяются роли футболистов в атаке: на Фати делается серьезная ставка, Гризманн будет действовать иначе, Коутиньо получает шанс перезагрузиться. Какой будет «Барселона», не берусь сказать, а вот каким будет «Вильярреал», примерно представляю: команда обновилась – ушел Касорла, но прибавились Коклен, Парехо.



Матч про голы. Думаю, обмен забитыми мячами должен быть. На этом останавливаться не стал бы. Можно попробовать сыграть «обе забьют и тотал больше 2.5» за коэффициент 1,80. Не говорю, что «Барселона» обязательно выиграет, но всё может быть".