«Сочи» — «Краснодар»: прогноз Дмитрия Симонова на матч 9-го тура чемпионата России

Известный спортивный журналист Дмитрий Симонов дал прогноз на матч 9-го тура РПЛ сезона-2020/2021 «Сочи» — «Краснодар».

Ставка: «Сочи» не проиграет за 1.75.

«Краснодар» подходит к матчу с одним из сенсационных лидеров РПЛ в некомфортном графике: после Лиги чемпионов (прошлый вторник) и перед Лигой чемпионов (будущая среда). Очевидно, что попадание в групповой этап ЛЧ — это приоритет для «быков», а значит, в игре с «Сочи» у фаворита возможна ротация. При тренере Федотове сочинцы проиграли дома лишь один матч из десяти — самый первый, с «Арсеналом», пропустив идиотический мяч на последней минуте встречи. Кстати, по итогам предыдущего визита в город Сочи Мусаев хотел его не расцеловать, а проклясть — «быки» отъехали со счётом 0:2.



Тренерский штаб «Сочи» славится тем, что качественно готовится к каждому сопернику и находит нетривиальные ходы, подстраиваясь под оппонента. У хозяев на это была целая неделя, тогда как мысли краснодарцев наверняка сосредоточены на ответной игре ЛЧ с ПАОК. В общем, на мой взгляд, у «Сочи» есть все шансы как минимум не проиграть".