«Ротор» — «Рубин»: где смотреть трансляцию, какой канал, прогнозы и ставки букмекеров

27 сентября «Ротор» примет «Рубин» в матче 9-го тура чемпионата России. Начало матча — в 19:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч Премьер».



Букмекеры считают фаворитом гостей: поставить на победу казанцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.56. Успех волгоградцев оценён букмекерами коэффициентом 7.10. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 4.20.



Букмекеры считают, что матч РПЛ «Ротор» — «Рубин» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.17, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.77. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.90. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.15.



Поставить на обе забьют можно за 2.24, гол в первые 15 минут идёт за 3.60.