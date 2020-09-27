«Авангард» — «Металлург»: прогноз Павла Лысенкова на матч КХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором сыграют «Авангард» и «Металлург».

Ставка: ИТБ 2.5 гола «Авангарда» за 1.90.

«Как команды провели свои пять последних матчей?



«Авангард» — 8 очков из десяти. Это 4:3 — со СКА, 2:1 — в гостях с «Нефтехимиком», 3:4 — в овертайме в Екатеринбурге, 1:2 — по буллитам в Казани, 3:1 — дома с «Куньлунем». То есть «ястребы» собирают очки там, где должны, но с равными себе фаворитами слегка буксуют.



«Металлург» — 6 очков из десяти. Это 0:4 — дома с «Авангардом», 3:1 — дома с «Торпедо», 1:0 по буллитам — в Сочи, 4:2 — в Москве с ЦСКА, 1:4 — дома с «Витязем». «Магнитка» не отличается стабильностью, но вот победа в гостях над армейцами показалась идеальной.



А что по травмированным? Говорят, что у «Авангарда» вирусом заразился ведущий форвард Рид Буше. Но там хорошая глубина состава, и это не должно сыграть значительную роль. Однако ещё сломаны защитники Вилле Покка и Максим Чудинов. «Магнитка» же потеряла Николая Кулёмина и Архипа Николенко.



В целом Илья Воробьев и Боб Хартли — строгие тренеры, а вратари в обеих командах очень достойные. Поэтому я жду, что команды будут в этом матче «возить тачку», играя от обороны. Но если выбирать из сочных кэфов, то я бы взял «индивидуальный тотал больше 2.5 в основное время» конкретно на «Авангард» при коэффициенте 1.90. Думаю, что «ястребы» у себя дома всё-таки способны забросить три шайбы».