«Тамбов» — «Спартак»: как сыграли 26.09.2020, кто победил, какие ставки и прогнозы зашли

В субботу, 26 сентября, в Мордовии состоялся матч девятого тура Российской Премьер-Лиги «Тамбов» — «Спартак». Гости выиграли со счётом 2:0, дубль записал на свой счёт защитник красно-белых Айртон.
Впервые в текущем розыгрыше РПЛ в основном составе «Спартака» на поле вышел Александр Кокорин. 100-й матч за красно-белых провёл Андрей Ещенко. Айртон забил дебютный гол в Российской Премьер-Лиге — на 75-й минуте защитник отправил в ворота соперника первый мяч, а на 84-й застал врасплох вратаря ударом из-за штрафной.
Эксперты не сомневались в победе москвичей, на успех «Спартака» предлагали поставить за 1.70. С 1000 рублей можно было выиграть 1700 рублей. На ничью давали 3.90, на победу «Тамбова» — 5.55.
Ставки на то, что «Тамбов» не забьёт, принимались за 2.20. Тотал меньше 2.5 гола шёл за 1.77.
- 27 сентября 2020
-
09:00
-
08:50
-
08:45
-
08:40
-
08:30
-
08:20
-
08:20
-
08:18
-
08:15
-
08:15
-
08:11
-
08:00
-
07:45
-
07:30
-
07:00
- 26 сентября 2020
-
23:12
-
20:45
-
19:45
-
19:00
-
18:45
-
18:30
-
18:15
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:15
-
15:00