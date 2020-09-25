«Тамбов» — «Спартак». Прогноз: Тедеско, Кокорин и Джикия снимут проклятье с 3-й попытки

26 сентября «Тамбов» примет «Спартак» в матче 9-го тура чемпионата России. Начало игры — в 14:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом гостей: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.70. Успех хозяев оценён букмекерами коэффициентом 5.55. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.90.

Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата России «Тамбов» — «Спартак» 26 сентября

Букмекеры считают что матч РПЛ «Тамбов» — «Спартак» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.17, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.77. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.72. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.18.

Анализ и прогноз матча 9-го тура РПЛ «Тамбов» — «Спартак» (26.09.2020)

В Российской Премьер-Лиге благополучно отгремел восьмой тур, а на неделе некоторые российские клубы – «Краснодар» и «Ростов» – провели еврокубковые поединки. Получилось неоднозначно, но это предмет отдельного разговора. Пора возвращаться во внутреннее первенство, где стартует девятый тур.

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Открыть программу предстоит тремя матчами в субботу, 26 сентября. Среди прочих сразятся «Тамбов» и «Спартак». Их встреча начнётся в 14:00 мск и пройдёт на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске, где тамбовчане вынуждены проводить домашние игры.



Больше четверти чемпионата России уже позади, а «Тамбов» по-прежнему находятся на дне турнирной таблицы. За восемь туров получилось набрать только семь очков, что соответствует 13-й строчке – зоне стыковых матчей. Отрыв от зоны вылета, конечно, составляет четыре пункта (спасибо выходцам из ФНЛ), а до идущего 12-м «Арсенала» не хватает всего одного, но едва ли такой результат можно назвать удачным.



В прошлой игре тамбовчане гостили у московского «Локомотива» и потерпели поражение, которое стало пятым в сезоне. Табло зафиксировало финальный счёт 1:0 в пользу хозяев, но надо бы сказать, что вполне закономерно. Трудно сказать, что «железнодорожники» наиграли на большее, созидание давалось им с колоссальным трудном. Вот только «волки» впереди вообще практически ничего не создали. Можно вспомнить разве что удар Обухова головой. Маловато будет.

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Московский «Спартак» сумел оправиться от поражения в дерби с ЦСКА. В матче прошлого тура он навещал казанский «Рубин» Леонида Слуцкого, который показывает симпатичный футбол и исправно набирает очки. Поездка в Казань выдалась нервной, но результат удалось добыть.



Красно-белые выиграли со счётом 2:0, хотя нельзя сказать, что счёт полностью по игре. Пожалуй, москвичам сильно повезло. Преимущество казанцев по ударам было удивительным (23-6), только вот использовать массу своих моментов они не сумели. Несколько отличных спасений выдал Александр Максименко, исправившийся за неудачное выступление в дерби.



Благодаря этой победе команда Доменико Тедеско осталась в топе Российской Премьер-Лиги. Сейчас она идёт на втором месте с 17 очками, у «Зенита» столько же. Однако плотность верхней части таблицы такова, что ЦСКА и «Сочи» отстают всего на один и два пункта соответственно.

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Впрочем, у «Спартака» есть отличные шансы сохранить лидерские позиции. «Тамбов» не пропустил в новом сезоне пока что только от проблемной «Уфы» (2:0) и скромных «Химок» (1:0). Собственно, это единственные победы клуба на данный момент.

Напрягает только одно — история противостояния. В прошлом сезоне красно-белые потерпели два поражения, пропустив за 180 минут аж пять мячей (2:3 и 0:2). Судя по интервью представителей «волков», мотивация вновь будет зашкаливать, так что лёгкой прогулки у фаворита точно не будет.

И всё же. Красно-белые сейчас забивают абсолютно в каждом поединке, а очки теряли только в трёх случаях из восьми. На данный момент москвичи выглядят предпочтительнее. На наш взгляд, стоит проверить их лобовую победу за коэффициент 1.70. Лезть в форы не рискнём именно из-за истории противостояния. Хозяева выйдут умирать на поле и много едва ли пропустят.

Прогноз и ставки на матч чемпионата России «Тамбов» — «Спартак» 26 сентября 2020 года

«Спартак» при Тедеско в новом сезоне выглядят очень здорово: редко теряет очки, забивает в каждой игре. А вот у «Тамбова» дела идут худо. Пять поражений в восьми играх – результат крайне слабый. В предстоящем поединке мы бы проверили лобовую победу гостей. Пора одолеть неудобного соперника, благо что появление Кокорина увеличивает вариативность в атаке.



Ставка: победа «Спартака» за 1.70.