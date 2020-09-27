«Тоттенхэм» — «Ньюкасл»: прогноз Романа Павлюченко на матч чемпионата Англии

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» – «Ньюкасл».
Ставка: победа «Тоттенхэма» с форой (-1) за 1.80.
«В прошлом году на этом поле «Ньюкасл» вырвал победу у «Тоттенхэма», так что сегодняшняя встреча не лишена интриги. Мне кажется, лондонцы не насытятся одной победой, нужен разгром.
«Шпоры» прошли дальше в Лиге Европы, в очередной раз пропустив от не самого сильного оппонента. В первом туре они не впечатлили, зато в следующем вынесли «Саутгемптон» (5:2).
Понимаю, голы забивали только Сон Хын Мин и Кейн, но в целом команда работала очень качественно, потенциал огромный.
«Сороки» плетутся в самом низу списка, что и будет их преследовать на протяжении всего первенства, с большой долей вероятности. Ну хотя бы в Кубке английской лиги прошли дальше.
В Премьер-лиге они одержали одну победу в матче с таким же скромным «Вест Хэмом» (2:0), но нельзя сказать, что играли лучше оппонента. Думаю, сегодня удача не будет на их стороне.
Мой прогноз — азиатская фора (-1) на «Тоттенхэм».
- 27 сентября 2020
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