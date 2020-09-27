«Тоттенхэм» — «Ньюкасл»: прогноз Романа Гутцайта на матч 3-го тура АПЛ

Комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч АПЛ «Тоттенхэм» — «Ньюкасл».
Ставка: победа «Тоттенхэма» за 1.47.
«Тоттенхэму”, мне кажется, помогает набрать форму и участие в Лиге Европы. Вечером в четверг лондонцы прошли македонскую команду и теперь встретятся с “Маккаби”, который переиграл “Ростов”. Думаю, команда Моуринью будет лучше готова, чем “Ньюкасл”. Тем более домашний матч, так что “Тоттенхэму” будет легче добиться победы.
В прошлом туре Сон и Кейн творили невероятное: один отдал четыре голевые передачи, а другой забил четыре мяча. Кореец еще и ассистировал одному из партнеров. Не обсуждается и класс игроков обоих команд — очевидно, что у “Тоттенхэма” уровень выше. Да и мотивация с готовностью может оказаться лучше именно у хозяев.
Учитывая все вышеизложенные факты, предлагаю поставить на победу “Тоттенхэма”.
- 27 сентября 2020
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