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«Тоттенхэм» — «Ньюкасл»: прогноз Романа Гутцайта на матч 3-го тура АПЛ

«Тоттенхэм» — «Ньюкасл»: прогноз Романа Гутцайта на матч 3-го тура АПЛ
Ставки / Прогнозы 0

Комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч АПЛ «Тоттенхэм» — «Ньюкасл».

Ставка: победа «Тоттенхэма» за 1.47.

«Тоттенхэму”, мне кажется, помогает набрать форму и участие в Лиге Европы. Вечером в четверг лондонцы прошли македонскую команду и теперь встретятся с “Маккаби”, который переиграл “Ростов”. Думаю, команда Моуринью будет лучше готова, чем “Ньюкасл”. Тем более домашний матч, так что “Тоттенхэму” будет легче добиться победы.

В прошлом туре Сон и Кейн творили невероятное: один отдал четыре голевые передачи, а другой забил четыре мяча. Кореец еще и ассистировал одному из партнеров. Не обсуждается и класс игроков обоих команд — очевидно, что у “Тоттенхэма” уровень выше. Да и мотивация с готовностью может оказаться лучше именно у хозяев.

Учитывая все вышеизложенные факты, предлагаю поставить на победу “Тоттенхэма”.

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