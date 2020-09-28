«Ливерпуль» — «Арсенал»: где будет трансляция, смотреть онлайн 28.09, во сколько начало

28 сентября «Ливерпуль» примет «Арсенал» в матче 3-го тура чемпионата Англии. Начало игры — в 22:00 мск. В прямом эфире игру покажет Okko Спорт.



Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев: поставить на победу мерсисайдцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.50. Успех лондонцев оценён букмекерами коэффициентом 7.10. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 5.10.



Букмекеры считают, что матч АПЛ «Ливерпуль» — «Арсенал» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.54, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.51. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.06. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.53.



Ставки на обе забьют принимаются за 1.68. На пенальти дают 3.00, на гол в первые 15 минут — 2.85.