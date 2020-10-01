Давидович-Фокина – Рублёв: прогноз Анны Чакветадзе на игру 2-го круга «Ролан Гаррос»

Экс пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Алехандро Давидович-Фокина – Андрей Рублёв во втором круге «Ролан Гаррос».



Ставка: меньше 35 геймов в матче за 1.92.



«В голове до сих пор не укладывается, как Андрей Рублёв сумел выиграть матч у Сэма Куэрри в первом круге, а американец отдать его, ведя 2:0 по сетам и 5:3. Сумел Рублёв выстоять, переломить ход матча. Думаю, что такая эмоциональная победа только добавит ему сил и уверенности в себе.



Играть Рублёву с Алехандро Давидович-Фокиной, у этого испанца тоже российские корни. Думаю, должно быть попроще. Тут всё-таки надо понимать, что не так плохо поначалу играл Рублё, как круто смотрелся Куэрри. Подача у него летела, на задней линии он прекрасно играл, обострял, шёл к сетке. С такой мощью Давидович-Фокина играть не в состоянии. Ни габариты не позволяют, ни техника. Он может катать подолгу, но перекатать Рублёва в его форме вряд ли Давидович-Фокина сможет. У Андрея более быстрый и острый теннис.



Думаю, без проблем здесь Рублёв выиграет. Меньше 34.5 гейма будет сыграно, на мой взгляд», — сказала Чакветадзе.