«Фиорентина» — «Сампдория»: прогноз Эльвина Керимова на матч Серии А

Футбольный комментатор на каналах «Матч ТВ» и «Сила ТВ» Эльвин Керимов дал прогноз на матч 3-го тура Серии А сезона-2020/2021 «Фиорентина» — «Сампдория».
Ставка: «Фиорентина» не проиграет и минимум 3 мяча в матче за 1.98.
«Фиорентина» набрала после двух туров 3 очка. На выходных команда Джузеппе Яккини в драматичном поединке уступила «Интеру», показав достойную игру и забив три мяча. Лишь в концовке флорентийцы допустили две ошибки в защите, которые оказались решающими.
В отличной форме находится Рибери, хорош Кьеза, Кастровилли — один из лидеров команды. По своему потенциалу «Фиорентина» не просто сильнее «Сампдории», она должна бороться за место в зоне еврокубков.
Команда Клаудио Раньери сначала по делу проиграла «Юве», а потом умудрилась отдать выигранный матч «Беневенто». Ведя 2:0, генуэзцы уступили в итоге 2:3. В атаке «Сампдория» не блистала, а в защите допускала детские ошибки.
Фаворит предстоящего матча — «Фиорентина». Я возьму ставку, что «фиалки» не проиграют и тотал голов в матче больше (2.5) за 1.98. В матчах с участием этих команд верх по голам проходил два тура подряд», — сказал Керимов.
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