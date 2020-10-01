«Фиорентина» — «Сампдория». Прогноз: Рибери, Бонавентура и Валеро оставят Раньери на дне

«Сампдория» начала с двух поражений, пропустив шесть мячей за 180 минут.

2 октября состоится матч 3-го тура чемпионата Италии «Фиорентина» — «Сампдория». Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Фиорентины» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.76. Успех «Сампдории» оценён букмекерами коэффициентом 4.95. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.94.

Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата Италии «Фиорентина» — «Сампдория»

Букмекеры считают, что матч Серии А «Фиорентина» — «Сампдория» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.76, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.20. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.13. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.45.

Анализ и прогноз матча 3-го тура Серии А «Фиорентина» — «Сампдория» (02.10.2020)

Предыдущий сезон остался в прошлом, топ-5 лиги вернулись в строй. Первой стартовала французская Лига 1, в первой половине сентября пришёл черёд английской Премьер-лиги и испанской Примеры. В Германии начали с Кубка страны, после чего распаковали Бундеслигу. Следом дождались и любители итальянского футбола.

«Сельта» — «Барселона». Прогноз: что вы будете делать с Месси и Фати без Фёдора Смолова? Клуб из Виго забивал сине-гранатовым в четырёх из пяти предыдущих встреч.

Второй тур чемпионата Италии прошёл целиком, в последний день сентября состоялись три перенесённых матча первого. Теперь все участники провели по два официальных поединка и турнирная таблица приняла нормальный вид. Программа 3-го тура Серии А откроется в пятницу, 2 октября, одной встречей.



Во Флоренции местная «Фиорентина» в 21:45 мск на стадионе «Артемио Франки» начнёт выяснять отношения с «Сампдорией». Соперники начали сезон по-разному: «фиалки» порадовали и доказали наличие серьёзных амбиций, а вот клуб из Генуи откровенно разочаровал.



Подопечные Клаудио Раньери в прошлом сезоне боролись за выживание, а в этом по итогам двух туров остались без набранных очков и расположились в зоне вылета. Сперва по всем статьям отлетели от «Ювентуса» (0:3). Интрига жила довольно долго, однако при нормальной реализации один Криштиану Роналду оформил бы хет-трик ещё до перерыва.

«Спартак» — ЦСКА. Прогноз: Слепышев, Окулов и Шалунов не оставят шансов Знарку в дерби Лидеры красно-белых только вернулись в строй, к тому же красно-синие имели два лишних дня отдыха.

На прошлой же неделе «блучеркьяти» умудрились потерпеть жуткое поражение от «Беневенто». Во-первых, соперник крайне скромный: он только вернулся в элитный дивизион и обладает откровенно слабым составом. Во-вторых, уже к середине первого тайма хозяева вели со счётом 2:0.



И умудрились проиграть. Где-то, конечно, не повезло (третий мяч пропустили на 88-й минуте), но жаловаться можно только на самих себя. Три попадания в створ ворот за 90 минут против одной из худших оборон Серии А — это натуральный кошмар. Возникает ощущение, что «Сампдория» пока просто не готова физически.



Потому перекос в линии букмекеров кажется логичным. «Фиорентина» выглядит куда бодрее. Она успела разобраться с «Торино» на своём поле (1:0, хотя заслуживала большего), после чего здорово напугала «Интер». Вела со счётом 3:2 на 87-й минуте, но пропустила два мяча за оставшееся время и осталась с пустыми руками.

«Астон Вилла» — «Сток Сити». Прогноз: Грилиш, Флетчер и Бертран Траоре возьмут выходной «Львы» сильнее, но уже 4 октября им принимать «Ливерпуль» в АПЛ.

Франк Рибери в полнейшем порядке, Бартломей Дронговский доказывает статус одного из самых перспективных вратарей Серии А, в атаке достаточно опытных и мастеровитых исполнителей: Бонавентура, Кьеза, Борха Валеро, Кутроне. Неудивительно, что «фиалки» нацеливаются как минимум на попадание в топ-10.



Что важно учитывать: оборона у «Фиорентины» по-прежнему слабая, а в десяти предыдущих очных встречах голы непременно забивались в обе стороны. По именам атака у «Сампы» бодрая (Кандрева, Квальярелла, Гастон Рамирес, Габбьядини), злость после поражения от «Беневенто» наверняка появилась, да и за неделю команда должна была добавить в уровне физической готовности.



В общем, классическая ставка обе забьют за нестыдный коэффициент 1.71 смотрится нормально. Варианты посмелее — 1Х + обе забьют за 2.01 и обе забьют + тотал больше 2.5 гола за 2.06. Обе забьют через общий верх доезжал в семи из восьми предыдущих случаев, а 1Х + обе забьют — в четырёх последних очных встречах.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии «Фиорентина» — «Сампдория» 2 октября 2020 года

«Сампдория» кошмарно начала сезон, пропустив по три мяча от «Ювентуса» и даже новичка Серии А «Беневенто». «Фиорентина», напротив, оставила приятное впечатление, но оборона по-прежнему крайне слаба. Возьмём 1Х + обе забьют за 2.01, эта ставка доезжала в четырёх предыдущих очных встречах.



Ставка: «Фиорентина» не проиграет + обе забьют за 2.01.