«РБ Лейпциг» — «Шальке»: прогноз Алексея Андронова на матч 4-го тура чемпионата Германии

Комментатор Алексей Андронов сделал прогноз на матч «РБ Лейпциг» — «Шальке-04» в 4-м туре немецкой Бундеслиги сезона 2020/2021.



Ставка: победа «Шальке» с форой (+2) за 1.79.



«Наверное, результат этого матча для всех понятен — «Шальке» выглядит просто ужасно на старте чемпионата. Дело даже не в том, что они пропустили 8 мячей от «Баварии», а дело в том, что сам клуб деградировал в последние годы до какого ужасного, провинциального состояния, при том что «Шальке» в середине прошлого десятилетия позиционировался как команда, которая может составить «Баварии» конкуренцию, может становиться чемпионом Германии и постоянно играть в Лиге чемпионов. Сейчас ничего этого нет.



Вместо «Шальке» появился «Лейпциг», который был основан в конце прошлого десятилетия и который успешно эти задачи решает. Но, на мой взгляд, это игра, в которой «Шальке» будет полностью закрыт. Он отойдёт назад, будет защищать собственные ворота и матч, скорее всего, проиграет, но не думаю, что крупно. Вариант с победой «Шальке» с форой (+2) с коэффициентом 1.79 я считаю великолепным».