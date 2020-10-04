«Саутгемптон» – «Вест Бромвич»: прогноз Артура Петросьяна на матч 4-го тура АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 4-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Саутгемптон» – «Вест Бромвич».
Ставка: победа «Саутгемптона» с форой (-1) за 2.49.
«Вест Бром», конечно, удивил весь футбольный мир, забив «Челси» три мяча ещё в первом тайме, но было это всё-таки скорее стечением обстоятельств, нежели закономерностью. Глупые ошибки защитников синих вкупе с непонятной расслабленностью всей команды к этому привели. А вот тот факт, что команда Билича не смогла удержать это преимущество, может ударить по ним психологически. Уровнем своей игры она всё-таки по-прежнему не впечатляет.
А вот за «Саутгемптон» было радостно. После трёх обидных поражений на старте «святые» наконец победили. Пусть и случилось это в достаточно уродливом матче. Но матчи против «Бернли» редко получаются красивыми в любом случае.
Команда Хазенхюттля лучше готова физически, лучше оснащена кадрово и будет пребывать в лучшем настроении. Это всё говорит о том, что именно хозяева здесь должны быть ближе к победе".
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