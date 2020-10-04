«Арсенал» — «Шеффилд Юнайтед»: прогноз Артура Петросьяна на матч 4-го тура АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 4-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Арсенал» – «Шеффилд Юнайтед».

Ставка: победа «Арсенала» с форой (-1) за 2.00.

«Арсенал» продолжает прогрессировать под руководством Микела Артеты. За последние пару месяцев «канониры» дважды переиграли «Ливерпуль» в Суперкубке и Кубке лиги, а «Ман Сити» и «Челси» — в полуфинале и финале Кубка Англии соответственно. Да и с менее грозными соперниками «Арсенал» научился играть. В общем, в радужные перспективы команды действительно верится.



У «Шеффилд Юнайтед» в этом сезоне не только ни одной победы, но и ни одного забитого мяча. Это единственная команда АПЛ, не забившая ни разу. Брюстер, подписанный из «Ливерпуля», наверняка поможет, но не в этом матче – его не успели зарегистрировать до вчерашнего полудня.



У «Арсенала» все основные атакующие силы в строю, отличное настроение после выхода в четвертьфинал Кубка лиги — в общем, есть всё необходимое для очередного успеха".