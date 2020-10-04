«Сочи» — «Ростов»: прямой эфир, где смотреть онлайн-трансляцию, на каком канале покажут
4 октября «Сочи» примет «Ростов» в матче 10-го тура чемпионата России. Начало матча — в 16:30 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч Премьер».
Букмекеры не могут выделить явного фаворита. Поставить на победу сочинцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.72. Успех жёлто-синих оценён букмекерами коэффициентом 2.85. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.26.
Букмекеры считают, что матч РПЛ «Сочи» — «Ростов» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.45, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.61. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.40. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.43.
Поставить на обе забьют можно за 2.06, на удаление — за 3.20.
«Сочи» — «Ростов». Прогноз: Карпин, Нобоа, Джанаев и Ерёменко устроят зарубу на «Фиште»
Ростовчане в хорошей форме, но сочинцы не проигрывают на «Фиште» в РПЛ уже 10 игр кряду.
- 4 октября 2020
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