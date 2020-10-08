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«Витязь» — «Ак Барс»: прогноз Александра Кожевникова на матч КХЛ

«Витязь» — «Ак Барс»: прогноз Александра Кожевникова на матч КХЛ
Ставки / Прогнозы 0

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Витязь» — «Ак Барс».

Ставка: победа «Ак Барса» в основное время за 2.27.

«Игра будет очень тяжёлая, гости сейчас на подъёме. Они победили в «зелёном дерби» уже во второй раз в этом сезоне. Настроение в команде хорошее, боевой дух в порядке. Подольчане со счётом 0:5 уступили «Локомотиву» из Ярославля. Видимо, очень расстроились.

У казанцев стабилизировался состав, команда собранная, вратарь замечательный. Как говорится, что ещё для счастья и успеха надо. Думаю, они без проблем одолеют своего сегодняшнего оппонента, очень уверенно.

У «Витязя» выстроилась система игры, появляется порядок во взаимодействии между хоккеистами. В общем, они молодцы, чуть побольше бы везения им и реализации моментов. Однако сегодня сильнее всё же будут казанцы, победят с преимуществом в одну шайбу. На двоих команды забросят шайб шесть, не меньше. А гости победят, по моему мнению, достаточно уверенно и уложатся в отведённые регламентом соревнований 60 минут», — сказал Кожевников.

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