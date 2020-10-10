«Авангард» — «Сибирь»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Авангард» — «Сибирь».
Ставка: победа «Авангарда» с форой (-2) за 2.46.
«Примечательный факт: даже проиграв два последних матча, «Авангард» не слетел с первого места в Восточной конференции. Тут, понятное дело, и «Автомобилист» с «Ак Барсом» помогали «ястребам», как могли, но и запас мощности у подмосковных москвичей, стало быть, имелся.
А теперь, кроме запаса мощности, есть еще и запас по времени. Ведь своей предыдущий матч «Авангард» сыграл аж 4 октября, и после этого матча ему не пришлось томиться полдня в самолете, а достаточно было сесть в автобус. И пока «Авангард» почти целую неделю морально разлагался от безделья (а тут никакой вины коронавируса – все это от выдумщика нашего календаря), «Сибирь» успела провести два матча, оба проиграла, но оба в серии послематчевых буллитов. То есть, считай провела даже не два, а два с половиной матча. И через двое суток после изматывающего противостояния в Уфе прибыла в Подмосковье. Сами-то как думаете, много ли у сибиряков силенок на «Авангард» осталось? А ведь все выплескивать нельзя, потому что тут же надо будет в Нижний Новгород ехать, и тот матч будет куда важнее в битве за место под солнцем, сиречь, в зоне плей-офф.
Таким образом, на хорошо отдохнувший и полностью восстановившийся «Авангард» выходит уже полуживая, после двух подряд буллитных серий, «Сибирь». Которой к тому же никак нельзя выжимать из себя последнее. Кажется, эта задачка не имеет альтернативных решений, и ее ответ заведомо ясен.
«Авангард» выиграет спокойно, рассудительно, в основное время и с приличным преимуществом — шайбы в три».
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