Россия — Турция: прогноз на матч Лиги наций УЕФА 11 октября 2020 года

Комментатор Владислав Батурин дал прогноз на матч Лиги наций УЕФА Россия — Турция.
Ставка: победа России за 2.21.
«Матч очередного тура Лиги наций сборная России проведёт в родных стенах с национальной командой Турции.
В предыдущем сезоне Лиги наций сборные также соперничали в одной группе. Тогда россияне стали вторыми, уступив первое место по дополнительным показателям шведам, а турки замкнули турнирную таблицу. Дома наши обыграли сборную Турции со счётом 2:0, в гостях – 2:1.
Ранее в двух товарищеских встречах были ничьи (1:1, 0:0). Во встрече со сборной Швеции команда Черчесова уступила на своём поле (1:2), а сборная Турции сыграла вничью на поле соперника с Германией (3:3). Отмечу, что подопечные Гюнеша сумели проявить характер и благодаря бойцовским качествам смогли трижды отыграться и спасти матч в компенсированное время.
У сборной России в последнее время плохая статистика в контрольных встречах, зато в 7 официальных у россиян шесть побед.
У Турции в Лиге наций в последних четырёх встречах нет побед (0-1-3). Футболисты сборной России после проигрыша в матче со шведами должны получить нагоняй от главного тренера. Думаю, в матче с турками команда предстанет в более оптимальном составе, будет очень мотивированной и приложит максимум усилий для исправления, закрепления лидерских позиций в группе, возвращения уважения и веры в себя.
Турки опасны и непредсказуемы, что и продемонстрировали в матче с немцами, но в сложившейся ситуации, футбольной и даже политической, Россия на своей территории должна всё и всем правильно объяснить, особенно туркам».
- 10 октября 2020
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