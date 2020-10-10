«Нефтехимик» — «Ак Барс»: прогноз и ставка на матч КХЛ в Нижнекамске

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч КХЛ «Нефтехимик» — «Ак Барс».

Ставка: тотал меньше 5 гола за 1.94.

«Татарстанское дерби — это всегда интересно. Понятно, что гости имеют принципиально иные задачи, финансирование и состав, однако это не мешает «волкам» стабильно оказывать достойное сопротивление и добывать победы. Важное уточнение — речь идёт строго о регулярном чемпионате. Достаточно сказать, что три предыдущих поединка в Нижнекамске завершились в пользу хозяев. А с разницей более чем в одну шайбу «барсы» на чужом льду не побеждают уже восемь матчей.



Потому лезть в большие форы тут точно не стоит. «Нефтехимик» в любом состоянии и при любом тренере будет ложиться костьми на лёд в этом противостоянии. Хотя сейчас подопечные Вячеслава Буцаева переживают непростой период: три поражения в четырёх играх.



Единственная победа — над едва живым «Куньлунем», да и то на тоненького (4:3). И аж три разгрома — 1:5 от «Торпедо», по 1:4 от «Салавата Юлаева» и «Металлурга». Из положительных моментов: «волки» не выходили на лёд с 5 октября, то есть имели море времени на восстановление и подготовку. Проблем с физической готовностью тут точно не будет.



«Ак Барс» же ещё 8 октября дошёл до серии буллитов в Подольске, с большим трудом одолев «Витязь» (3:2 Б). И второй момент: у казанцев снова не будет Дмитрия Квартальнова (подозрение на коронавирус), а также нескольких хоккеистов основы. Доуса и Зарипова не хватает в созидании, а молодёжь получила по три-девять минут, поскольку к уровню КХЛ пока не готова.



Строго говоря, пришлось действовать в три тройки, в результате чего ближе к концу команда подсела. Думается, у нижнекамцев будет хороший шанс забрать «конёк». Возьмём тотал меньше 5 шайб за 1.94. Эти соперники в принципе редко выдают результативные поединки: всего в одном из десяти предыдущих случаев в регулярке забивалось больше пяти голов.



«Волкам» созидание по умолчанию даётся с большим трудом, а «Ак Барсу» будет не хватать Зарипова и Доуса. Ждём обилия единоборств, эмоций и борьбы. Четыре-пять шайб кажутся потолком».