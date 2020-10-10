«Авангард» — «Сибирь»: прогноз Павла Лысенкова на матч КХЛ в Балашихе

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» — «Сибирь».
Ставка: «Авангард» выиграет и тотал меньше 5.5 гола за 2.32.
«Замечу, команды встречались и именно в Балашихе начали регулярный чемпионат. Тогда игра получилась жутко низовой, «Авангард» обыграл «Сибирь» со счетом 1:0.
С тех пор эти команды не особо изменились. Уже восемь матчей подряд «ястребы» не забрасывают больше трех шайб за матч. Иногда – две или вообще одну. Главный тренер Боб Хартли хочет, чтобы его команда в первую очередь хорошо играла в обороне. Но при этом хромает атака, «Авангард» показывает закрытый хоккей.
«Сибирь» в прошлом плей-офф выстрелила за счет первоклассной обороны. Но теперь там разыгралась атака — 45 заброшенных шайб в этом чемпионате. «Авангард», где больше звезд, забросил 38 шайб.
Но вот и другие цифры: «Авангард» пропустил 25 шайб, а «Сибирь» — в два раза больше (50). Взял бы кэф 2.32, что «Авангард» выиграет в основное время, при этом тотал в этом матче составит меньше 5.5, то есть не увидим шесть и более заброшенных шайб. Хотелось бы верить, что счет будет где-нибудь 3:1 в пользу хозяев».
- 10 октября 2020
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