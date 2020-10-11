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Россия — Турция: прогноз Ильи Казакова на матч Лиги наций в Москве

Россия — Турция: прогноз Ильи Казакова на матч Лиги наций в Москве
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Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч группового этапа Лиги наций Россия — Турция.

Ставка: победа России за 2.17, Турция не забьёт за 2.36.

«Турки – откровенно самый слабый соперник в этом квартете Лиги наций. В двух предыдущих матчах они сыграли ниже всякой критики и ниже ожиданий.

Сборная России, напротив, стартовала уверенно. Даже проигрыш в матче со Швецией не был пессимистичным, на мой взгляд. Команда показала достаточно хорошее качество игры, особенно в первой половине. Было видно, что Станислав Черчесов поберег многих футболистов основы, за исключением Юрия Жиркова, который отыграл оба тайма.

Поставил бы на победу сборной России и что Турция не забьет. Однако в крупный успех команды Черчесова тоже не верю, хотя думаю, что игровое преимущество должно быть убедительным».

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