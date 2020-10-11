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Россия — Турция: прогноз Александра Аксёнова на матч 3-го тура Лиги наций УЕФА

Россия — Турция: прогноз Александра Аксёнова на матч 3-го тура Лиги наций УЕФА
Ставки / Прогнозы 0

Комментатор Александр Аксёнов дал прогноз на 3-й тур группового турнира дивизиона В Лиги наций УЕФА Россия — Турция.

Ставка: победа России за 2.17.

«Сборная России уступила шведам в товарищеском матче со счетом 1:2. В этом нет ничего необычного — скандинавы, как правило, обыгрывают россиян. Отмечу, что в первом тайме подопечные Станислава Черчесова были весьма эффектны, а не хватало как раз эффективности — моменты были, но реализация оставалось низкой.

Очередной соперник — сборная Турции. Это, конечно, не Швеция. Плюс турки активно ротируют состав, не особо задумываясь о результате. В матче с Венгрией проиграли, а с сербами была скучная ничья. В общем, есть ощущение, этот оппонент нам по силам.

Россияне вообще хорошо начали Лигу наций — две победы в двух матчах. Конечно, сейчас в защите не хватает Георгия Джикии, он продолжает тестироваться на вирус. Но и без капитана должны турков обыгрывать. Таким образом, мой прогноз на матч Россия — Турция — чистая победа россиян».

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