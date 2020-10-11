Россия — Турция: прогноз Дениса Казанского на матч Лиги наций

Комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч Лиги наций УЕФА Россия — Турция.

Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 гола за 2.76.

«Это будет грандиозное событие для сборной России, которая вроде как по результату круто играла с венграми и сербами, но вопросы остаются — все мы видели результат матча со шведами.



Турки сыграли только что большой матч с Германией, и там была настоящая перестрелка — 3:3. На это стоит обратить внимание, так как матч выбивается из общей картины выступления Турции. Команда обычно не так много пропускает и не так много забивает. В 10 матчах квалификационной кампании мы увидели 21 мяч, а тут — совершенно неожиданно 3:3.



У России крутая статистика: в 12 матчах 10 побед. Дома выглядели довольно убедительно, но оборона всё-таки как-то не настроена. И совершенно неслучаен вызов Матвея Сафонова в эту команду. Вполне возможно, что именно он сыграет первым номером в этой встрече.



Турки в последнее время играли низы, но опять же, выбивается из общего ряда игра со сборной Германии. Поэтому лучше ориентироваться на то, что мы увидели только что в товарищеской игре. Думаю, здесь рисуется «обе забьют и ТБ 2.5».