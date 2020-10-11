Россия – Турция: прогноз Егора Титова на матч Лиги наций в Москве

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч Россия – Турция в рамках 3-го тура Лиги наций.
Ставка: обе забьют за 2.15.
«Думаю, наши получили от Черчесова после игры со Швецией. Видно было во время матча, в каком гневе он был. Сейчас заряд будет совсем другим. Матч всё-таки уже официальный, важный. Победа открывает нам дорогу к победе в своей группе. Это не отбор, конечно, но престижно. Есть возможность получить дополнительный шанс попасть на чемпионат мира.
Честно говоря, не знаю, в каком составе мы выйдем. Очевидно, что не будет из-за коронавируса многих важнейших игроков. В первую очередь это Джикия и Фернандес. Гильерме тоже не будет. Но там наверняка Шунин сыграет. А вот на флангах обороны… Уже не удивлюсь, если и в сборной Зобнин сыграет справа в защите. Проблемы есть с составом, а оборона у нас и так не сильное звено.
Турция забила три мяча Германии, высоко прессинговала. Нашей команде будет сложно начинать атаки. Много там сильных футболистов. Чалханоглу, Ундер — звёзды. Но у нас в атаке есть Дзюба, может выйти Соболев, который хорош на втором этаже. Забивать мы обязаны.
Так что просто предложу сыграть «обе забьют». Пропускают и наши, и турки регулярно».
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