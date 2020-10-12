«Сочи» — «Авангард»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Сочи» — «Авангард».



Ставка: ТМ 5 за 1.70.



«Итак, после сухой победы над новосибирцами «Авангард» вышел на чистое первое место. Причём не только в своём дивизионе Чернышёва, где ему приходится спорить только с «Салаватом», да и то далеко не всегда, но и вообще во всей Восточной конференции, где брось камень – попадешь в конкурента. Теперь для балашихинцев самое главное — не сбавлять темпа набора очков, а это автоматически означает, что терять их в Сочи «ястребам» никак нельзя.



Проблемы, конечно же, будут. Южане вполне прилично играют с «Авангардом», причём львиная доля этих приличных матчей приходится именно на родные стены. Кроме того у сочинцев было на сутки больше времени для отдыха, а сейчас, когда в календаре идёт сплошная гонка, каждый день имеет особое значение. То есть навязать борьбу и вцепиться в «ястребов» руками, ногами, когтями и зубами хозяева, скорее всего, смогут. А вот победить – вряд ли, матч с «Сибирью» показал, что нынешний «Авангард», несмотря на предыдущие поражения от ЦСКА и «Витязя», сбалансирован очень неплохо. А если ещё после прошлого матча вдохновение не покинет Игоря Бобкова, то может и вообще произойти «вынос тела».



Но на большой счёт лично я закладываться на стану. Я даже не рискнул бы заложиться на победу «Авангарда» в основное время. Просто балашихинцы возьмут в отчётном матче два очка, а как они их возьмут – с шутками и прибаутками, верхом на палочке или в мучительных родах — это их личное горе», — сказал Лебедев.

«Сочи» — «Авангард». Прогноз: Толчинский, Чинахов, Гарипов и Емелин разочаруют букмекеров «Леопарды» выиграли у омичей четыре из пяти матчей на своём льду.