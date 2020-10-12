«Сочи» — «Авангард»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Сочи» — «Авангард».
Ставка: ТМ 5 за 1.70.
«Итак, после сухой победы над новосибирцами «Авангард» вышел на чистое первое место. Причём не только в своём дивизионе Чернышёва, где ему приходится спорить только с «Салаватом», да и то далеко не всегда, но и вообще во всей Восточной конференции, где брось камень – попадешь в конкурента. Теперь для балашихинцев самое главное — не сбавлять темпа набора очков, а это автоматически означает, что терять их в Сочи «ястребам» никак нельзя.
Проблемы, конечно же, будут. Южане вполне прилично играют с «Авангардом», причём львиная доля этих приличных матчей приходится именно на родные стены. Кроме того у сочинцев было на сутки больше времени для отдыха, а сейчас, когда в календаре идёт сплошная гонка, каждый день имеет особое значение. То есть навязать борьбу и вцепиться в «ястребов» руками, ногами, когтями и зубами хозяева, скорее всего, смогут. А вот победить – вряд ли, матч с «Сибирью» показал, что нынешний «Авангард», несмотря на предыдущие поражения от ЦСКА и «Витязя», сбалансирован очень неплохо. А если ещё после прошлого матча вдохновение не покинет Игоря Бобкова, то может и вообще произойти «вынос тела».
Но на большой счёт лично я закладываться на стану. Я даже не рискнул бы заложиться на победу «Авангарда» в основное время. Просто балашихинцы возьмут в отчётном матче два очка, а как они их возьмут – с шутками и прибаутками, верхом на палочке или в мучительных родах — это их личное горе», — сказал Лебедев.
- 12 октября 2020
-
16:00
-
15:37
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:30
-
09:00
-
08:30
-
08:15
-
08:00
-
07:31
-
07:28
-
07:00
- 11 октября 2020
-
20:45
-
20:15
-
20:00
-
19:30
-
19:25
-
19:00
-
18:45
-
18:30
-
18:15
-
18:05
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:15