Украина – Испания: прогноз Егора Титова на матч Лиги наций

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч Украина – Испания в рамках 4-го тура Лиги наций.



Ставка: победа Испании и меньше 4 мячей в матче за 2.38.



«Играли уже эти сборные недавно. И тогда матч у украинцев совсем не получился. Получили 0:4. Но здорово, что у украинской команды есть сейчас возможность противостоять грандам. Это помогает развиваться. Без болезненных поражений тут не обойтись, но опыт приобретается, можно расти на таких встречах. Проиграли крупно Франции, правда, там и коронавирус вмешался. Но с Германией Украина уже выглядела очень достойно. Могли в принципе и ничьей добиться, были моменты. Минимальное поражение в итоге — 1:2, но матч можно занести в плюс Украине.



Шевченко показал, что его команда умеет собираться после серьёзных неудач. Он и сам прогрессирует. Думаю, через пару лет Украина будет на том же уровне, как та сборная Украины, в которой играл сам Шевченко.



С Испанией будет сложно. Мяча совсем не будет. Испанцы подолгу катают мяч, но нет у них заряда, чтобы разрывать соперника. Минимальные победы, тем более в гостях, их вполне устроят.



Я бы здесь сыграл «победа Испании и тотал меньше 3.5 мяча». 0:2, 1:2 — такие результаты мне видятся реальными в этой встрече», — сказал Титов.

Украина — Испания. Прогноз: 90 минут боли для Андрея Шевченко. Фати и Рамос слишком хороши Украинская сборная проиграла четыре последних матча испанцам с общим счётом 0:10.