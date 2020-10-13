Украина – Испания: прогноз Егора Титова на матч Лиги наций

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч Украина – Испания в рамках 4-го тура Лиги наций.
Ставка: победа Испании и меньше 4 мячей в матче за 2.38.
«Играли уже эти сборные недавно. И тогда матч у украинцев совсем не получился. Получили 0:4. Но здорово, что у украинской команды есть сейчас возможность противостоять грандам. Это помогает развиваться. Без болезненных поражений тут не обойтись, но опыт приобретается, можно расти на таких встречах. Проиграли крупно Франции, правда, там и коронавирус вмешался. Но с Германией Украина уже выглядела очень достойно. Могли в принципе и ничьей добиться, были моменты. Минимальное поражение в итоге — 1:2, но матч можно занести в плюс Украине.
Шевченко показал, что его команда умеет собираться после серьёзных неудач. Он и сам прогрессирует. Думаю, через пару лет Украина будет на том же уровне, как та сборная Украины, в которой играл сам Шевченко.
С Испанией будет сложно. Мяча совсем не будет. Испанцы подолгу катают мяч, но нет у них заряда, чтобы разрывать соперника. Минимальные победы, тем более в гостях, их вполне устроят.
Я бы здесь сыграл «победа Испании и тотал меньше 3.5 мяча». 0:2, 1:2 — такие результаты мне видятся реальными в этой встрече», — сказал Титов.
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