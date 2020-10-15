Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи: прогноз Джеффа Монсона на бой 24 октября

Американский и российский боец ММА Джефф Монсон дал прогноз на бой Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи, который пройдёт в ОАЭ 24 октября.



Ставка: победа Хабиба Нурмагомедова по очкам за 3.70.



«Это самый большой поединок в этом году. Он особенно важен для Хабиба, потому что боец недавно потерял отца. Была информация, что россиянин проведёт всего два боя и завершит карьеру, поэтому Хабиб не намерен проигрывать.



Но бой будет сложным для россиянина, потому что Гэтжи очень агрессивен. Хабиб привык выигрывать поединки благодаря борьбе в партере, но повалить такого соперника, как Гэтжи, будет очень трудно.



Но всё же Хабиб победит, потому что сейчас он находится в невероятных кондициях, никто не сможет провести с ним свой лучший бой. Думаю, бойцы будут драться все пять раундов, а победа останется за Хабибом. Победа будет одержана не сдачей или нокаутом, а решением судей», — сказал Монсон.

Хабиб — Гэтжи. Прогноз букмекеров: очередная досрочная победа Нурмагомедова на UFC 254 Долгожданный бой Хабиба совсем скоро! Есть ли шансы у Джастина Гэтжи? Изучаем ставки и прогнозы букмекеров на поединок.