Хабиб — Гэтжи. Прогноз букмекеров: очередная досрочная победа Нурмагомедова на UFC 254

Долгожданный бой Хабиба совсем скоро! Есть ли шансы у Джастина Гэтжи? Изучаем ставки и прогнозы букмекеров на поединок.

Поздно вечером 24 октября Абу-Даби в рамках турнира UFC 254 состоится бой между Хабибом Нурмагомедовым и Джастином Гэтжи. Начало боя – не ранее 23:00 24 октября по московскому времени. Прямую трансляцию боя в России покажут по телеканалу «Рен ТВ».

Анализ и прогноз боя Хабиб — Гэтжи (24.10.2020)

Поединок Нурмагомедов — Гэтжи в рамках турнира UFC 254 пройдет на «Бойцовском острове» Яс в ОАЭ. И, кстати, возможно, на этот поединок пустят зрителей! Если это случится, то это будет приятный прецедент. По крайней мере, в UFC уже подтвердили, что думают об этом.

Что до предстоящего поединка, то для Хабиба Нурмагомедова предстоящий бой станет третьей защитой титула чемпиона. Россиянин завоевал его в 2018 году, победив Эла Яквинту, а затем дважды успешно защитил. «Жертвами» Хабиба стали Конор Макгрегор и Дастин Порье. Правда, во всех этих победах Хабибу помогал отец. Теперь Абдулманапа с нами нет. Но можно не сомневаться, что ради его памяти Хабиб будет лезть из кожи вон.

Что до Гэтжи, то весной он заменил Нурмагомедова в бою с Тони Фергюсоном и неожиданно победил Тони! Вот уж действительно, можно сказать, что парню помог коронавирус. Ну и награда соответствующая – возможность сразиться с Хабибом, стать первым, кто победит россиянина.

По оценке букмекерских контор, Хабиб Нурмагомедов – явный фаворит. Поставить на его победу можно с коэффициентом 1.30. Это примерно 71% вероятности. Шансы Гэтжи аналитики оценили коэффициентом 3.75 (27%). На ничью можно поставить за 55.00 (2%).

По мнению аналитиков, бой, скорее всего, не будет полным. Поставить на это можно за 1.44. Манера обоих бойцов говорит о том, что они не будут полагаться на решение судей. Хабиб скорее всего постарается перевести Гэтжи в партер и решить все проблемы там. Американец же будет всеми силами пытаться остаться в центре октагона и полагаться на свою ударную технику. Которая у него, кстати, очень неплохая.

Досрочная победа Хабиба оценивается букмекерами коэффициентом 1.74, а за 3.70 можно поставить на то, что россиянин победит по очкам. Из своих 28 побед Хабиб одержал 18 досрочно (8 – нокаутом, 10 — сабмишном), а вот единогласным решением он победил, к примеру, Эла Яквинту, в этом бою он завоевал титул чемпиона UFС.

Если же говорить о методе вероятной досрочной победы Нурмагомедова, то букмекеры склоняются к болевому или удушающему. Коэффициент на этот исход – 2.40, а вот на нокаут эксперты предлагают котировку куда выше – 4.30.

На гипотетическую победу Джастина Гэтжи коэффициенты существенно выше, так что если хотите сорвать куш – вам сюда! На досрочную победу американца эксперты предложили коэффициент 4.85, а на успех по очкам – 10.00. Сделать ставку на то, что Джастин выиграет нокаутом, можно с коэффицентом 5.20, а самый невероятный вариант – виктория Гэтжи сабмишном. Коэффициент соответствующий – 30.00.

Если проанализировать карьеру Джастина Гэтжи, то из 22 своих побед львиную долю, а точнее, 19, он одержал нокаутом. Еще 2 раза его соперники сумели выдержать весь бой, но проиграли решением судей, и всего однажды Гэтжи победил удушающим приемом. Но это было очень давно, в 2012 году пострадавшим оказался Сэм Янг.

Как видите, букмекеры склоняются к досрочной победе Хабиба. Если же говорить о раунде, в котором завершится бой, то здесь аналитики наиболее вероятным считают первый. Поставить на то, что все закончится, едва начавшись, можно с коэффициентом 4.00.

За 5.50 можно сделать ставку на 2-й или 3-й раунд, на четвертый букмекеры предлагают коэффициент 5.70, а на то, что досрочная победа одного из бойцов случится в самом конце, в пятом раунде, коэффициент 8.00.

Любопытно, что при этом наиболее вероятна победа Хабиба в 3-м (6.20) или в 4-м (6.60) раунде. А вот на первый раунд предлагается коэффициент 7.50. А вот для Джастина Гэтжи букмекеры оставили сценарий «пан либо пропал». Наиболее вероятной считается его победа в первом отрезке, коэффициент на этот исход 12.00.

Что ж, как видите, Хабиб – явный фаворит боя. Мы, разумеется, желаем Дагестанскому орлу победы, но нужно быть осторожным. Ведь Джастину Гэтжи не привыкать быть аутсайдером.