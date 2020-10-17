Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

«Эвертон» — «Ливерпуль»: прямой эфир, где будет онлайн-трансляция, во сколько матч

«Эвертон» — «Ливерпуль»: прямой эфир, где будет онлайн-трансляция, во сколько матч
Ставки / Прогнозы 0

17 октября состоится матч 5-го тура чемпионата Англии «Эвертон» — «Ливерпуль». Начало — в 14:30 мск. В прямом эфире встречу покажет «Okko Спорт».

Букмекеры считают фаворитом гостей: поставить на победу «Ливерпуля» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.93. Успех «Эвертона» оценён букмекерами коэффициентом 4.05. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 4.20.

Букмекеры считают, что матч АПЛ «Эвертон» — «Ливерпуль» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.59, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.68.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.32. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.12. Поставить на обе забьют можно за 1.53, на гол в первые 15 минут — за 2.85.

Комментарии (0)
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020