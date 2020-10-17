«Манчестер Сити» — «Арсенал»: прямой эфир, где смотреть онлайн-трансляцию матча
17 октября состоится матч 5-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» — «Арсенал». Начало матча — в 19:30 мск. В прямом эфире встречу покажет «Okko Спорт».
Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Ман Сити» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.51. Успех «Арсенала» оценён букмекерами коэффициентом 6.80. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 5.20.
Букмекеры считают, что матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Арсенал» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.44, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.80.
Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.06. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.45. Поставить на обе забьют можно за 1.53.
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