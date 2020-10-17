«Манчестер Сити» — «Арсенал»: прогноз Артура Петросьяна на матч чемпионата Англии

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 5-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Манчестер Сити» – «Арсенал».



Ставка: тотал меньше 3.5 мяча за 1.82.



«В очередной раз хочется спеть немножко дифирамбов в адрес «Арсенала». Кардинальным образом Артете удалось изменить эту команду, теперь она действительно представляет из себя грозную силу, умеющую играть с любым соперником, в том числе и с топ-командами. Тот же «Манчестер Сити» в последней игре «Арсенал» обыграл в полуфинале Кубка Англии не так давно, обыграл «Ливерпуль» уже три раза последние 2-3 месяца, «Челси» в финале Кубка, т.е. Артета привил уверенность своим подопечным. Это раз.



Второе, Артета сумел сорганизовать эту команду. Если раньше то был эталон дезорганизованности, особенно в матчах с серьезными командами, то сейчас на действия канониров приятно смотреть.



Мне кажется, что просто в очередной раз сопернику «Арсенала» легко не будет, учитывая то, что практически каждый игрок «Сити» отчаливал в стан своих сборных. Хорошо, что Де Брюйне дали отдохнуть. Непонятно, в каком состоянии будет «Сити» в этом матче. Не думаю, что очень легкая жизнь будет у команды в этой игре.



«Сити» как правило, во всех матчах перебивает соперников, наносит массу ударов. В том числе это касается и не выигранных игр у «Арсенала». Во-первых, «Арсенал» уже не позволяет так уж много голевых моментов и ударов в створ своих ворот – это отличает новый «Арсенал».



Из последних семи очных игр только одна завершилась с четырьмя забитыми мячами. Да, мы привыкли ждать от «Сити» и «Арсенала» атакующей игры, но думаю, что на этот раз такого не выйдет. Учитывая, что коэффициент на тотал меньше 3.5 здесь приличный, я бы поставил именно на это.



Не стал бы трогать исходы, так как здесь случиться может все что угодно. Понятно, что «Сити» будет владеть инициативой, чаще угрожать воротам, но на исходы здесь ставить не хотелось бы».