«Хоффенхайм» — «Боруссия Дортмунд»: прогноз Кирилла Дементьева на матч Бундеслиги

Футбольный комментатор Кирилл Дементьев дал прогноз на матч «Хоффенхайм» – «Боруссия Дортмунд».

Ставка: «Хоффенхайм» забьёт в первом тайме за 2.06.

«Хоффенхайм» уже снял скальп с «Баварии», сейчас то же самое хочет сделать и с дортмундской «Боруссией». Конечно, ситуация другая, ведь команды играют сразу после паузы на матчи сборных.



У «Боруссии» не очень хорошо с кадрами, особенно в центре обороны. Аканджи подхватил коронавирус, а Загаду травмирован. Остаются Хуммельс и ветеран Пищек. К тому же отсутствует основной вратарь Бюрки. Все это говорит о том, что сохранить ворота в неприкосновенности «шмелям» будет трудно. И это с учетом довольно осторожного стиля Люсьена Фавра.



В составе хозяев — Крамарич, он лидирует в бомбардирской гонке. Это может помочь им забить в первом же тайме. Коэффициент на подобный исход предлагают больше двойки".