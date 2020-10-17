«Хетафе» — «Барселона»: прогноз Максима Калиниченко на матч чемпионата Испании

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко дал прогноз на матч Примеры «Хетафе» – «Барселона».



Ставка: победа «Барселоны» с форой (-1) за 2.37.



«Барселона» с приходом Кумана существенно поменяла игровую схему. Теперь заиграли новыми красками каталонцы. В частности, можно выделить выступления Фати. Хотя Гризманн, Де Йонг и другие тоже не отстают в показателях и зрелищности.



Я думаю, что схема игры от Кумана сейчас больше подходит нынешней «Барселоне». Она пока успела сыграть в трех матчах, в двух из которых победила, а в одном – сыграла вничью с «Севильей».



Конечно, на игру «сине-гранатовых» все еще очень сильно влияет Месси, который остался, как минимум, на этот сезон. Общее настроение аргентинца, может, и ухудшилось. Но матчи он все еще проводит на высшем уровне, даже без Суареса.



«Хетафе» — очень крепкая команда. Она лихо начала сезон. Статистика первых туров у этой команды почти такая же, как и у «Барселоны». Только «Хетафе» успел сыграть на один матч больше. В последнем туре он проиграл «Сосьедаду», а так – тоже две победы и ничья.



Играет «Хетафе» дома, что ментально может помочь ему. Однако на деле, хотя бы на равных сыграть с «Барселоной» ему, конечно, будет трудно. Уровень каталонцев, как я сказал выше, сейчас только растет.



В этом сезоне всем командам Ла Лиги будет тяжело с «Барселоной». Она уже значительно изменилась, в сравнении с прошлым розыгрышем.



Я предложу немного спорный вариант, учитывая то, что «Хетафе», правда, очень крепкая команда. Моя ставка – победа «Барселоны» с форой (-1). Думаю, у каталонцев сейчас есть все ресурсы, чтобы обыгрывать такого соперника у него дома".