«Манчестер Сити» — «Арсенал»: прогноз Кирилла Дементьева на матч АПЛ

Футбольный комментатор Кирилл Дементьев дал прогноз на матч «Манчестер Сити» – «Арсенал».
Ставка: победа «Арсенала» с форой (+1.25) за 1.80.
«Манчестер Сити» и «Арсенал» играют после перерыва на сборные, поэтому совершенно непонятно, кто в каком состоянии – из сборных сейчас охотно привозят травмы, но и Covid.
На бумаге «Сити» пока еще фаворит, хотя «Арсенал» Артеты показывает, что против топ-команд он играет довольно успешно. «Арсенал» уже не пытается демонстрировать игру от себя, а довольно успешно использует слабые качества соперника. У нынешнего «Манчестер Сити» слабых качеств достаточно – оборона не стабилизирована, переход от обороны в атаку и наоборот замедлен, а у «Арсенала» очень быстрая качественная атака во главе с Обамеянгом.
«Арсенал», конечно, будет играть вторым номером, без претензий на владение мячом. Именно поэтому у него есть шансы сыграть достаточно успешно. Предлагаю взять «Арсенал» с форой (+1.25). Это будет означать, что даже если «Сити» выиграет с разницей в один мяч, то мы все равно что-то заработаем".
- 17 октября 2020
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