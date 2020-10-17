«Арминия» — «Бавария»: прогноз Романа Нагучева на матч 4-го тура чемпионата Германии

Известный спортивный журналист, комментатор Роман Нагучев дал прогноз на матч 4-го тура Бундеслиги сезона-2020/2021 «Арминия» — «Бавария».

Ставка: победа «Баварии» с форой (-2) за 1.84.

«Матч «Арминия» — «Бавария» имеет не то чтобы много хороших коэффициентов, чтобы поставить, потому что в основном «Бавария» во всех линиях фаворит, и на ее чистую победу дают коэффициент 1.20. Поэтому я предлагаю два варианта, которые мне кажутся вполне вероятными.



Первый из них – победа «Баварии» с форой (-2) с коэффициентом 1.84. В целом, такое возможно. Футболисты «Баварии» соскучились друг по другу, провели матч полуторным составом на Кубок Германии, где добились уверенной победы. В Билефельде будут играть топы, которые только что отыграли за свои национальные сборные, многие из них не забили, как должны были. Например, Роберт Левандовский. Он соскучился по голам, плюс «Бавария» в матче против «Хоффенхайма» проиграла, причем проиграла крупно. Нужно исправляться. Другое дело, что последняя игра между этими командами в Билефельде закончилась победой «Арминии» со счетом 3:1. Наверное, об этом скажут боссы «Баварии» своим игрокам, особенно Хасан Салихамиджич или Оливер Кан, которые 15 лет назад принимали участие в том матче.



Второй вариант, который я предлагаю, несколько сложнее с точки зрения прогноза. Тем не менее, мне они видится тоже вполне вероятным. Я думаю, что «Бавария» может выиграть даже с форой (-2.5). Там уже коэффициент больше двойки. Победа 3:0 или даже 4:0 видится вполне вероятным результатом. Да, это гостевой матч, «Арминия» крепкая команда, но крупная победа «Баварии» будет искуплением за 1:4 в Хоффенхайме. Такие два моих прогноза».