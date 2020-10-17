«Реал Мадрид» — «Кадис»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата Испании

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Реал Мадрид» — «Кадис».
Ставка: победа «Реала» всухую за 1.90.
«Давненько команды не встречались. Серия противостояний «Реала» и «Кадиса» не такая уж богатая. В последний раз играли в 2015-м в Кубке Испании, и в 1/16 финала «Реал» выиграл на выезде — 3:1.
А сейчас у «Реала» много травмированных: нет Милитао, Карвахаля, Одриосолы, Азара. Но «Реал» играет дома. И такую команду он спокойненько должен обыгрывать. Но вряд ли «Реал» для этого должен прикладывать максимум усилий. Понятно, что есть у «Кадиса» есть неувядающий Альваро Негредо. Но если «Реал» выйдет сконцентрированным, без закидывания шапками, то добьется своего и не пропустит. Может быть, мы увидим такую же победу «Реала», как в играх с «Вальядолидом» и «Леванте». Скромненько, аккуратненько, без пропущенных мячей.
В четырех матчах сезона «Реал» пока пропустил только от «Бетиса». От «Кадиса», думаю, не пропустит. Мой прогноз — «победа «Реала» всухую».
- 17 октября 2020
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